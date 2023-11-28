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Земельные участки в Задунайский край, Венгрия

1 390 объектов найдено
Земельные участки в Кёвагоэрш, Венгрия
Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
Площадь 3 400 м²
€8,911
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Земельные участки в Kisapati, Венгрия
Земельные участки
Kisapati, Венгрия
Площадь 7 888 м²
€47,176
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 826 м²
€18,346
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Земельные участки в Gyermely, Венгрия
Земельные участки
Gyermely, Венгрия
Площадь 806 м²
€49,770
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Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 706 м²
€43,244
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Земельные участки в Verteskethely, Венгрия
Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
Площадь 1 462 м²
€11,794
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Земельные участки в Nagyszentjanos, Венгрия
Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
Площадь 762 м²
€39,313
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Земельные участки в Баконьчернье, Венгрия
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
Площадь 645 м²
€15,725
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Земельные участки в Аданд, Венгрия
Земельные участки
Аданд, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,44 млн
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Земельные участки в Gyurus, Венгрия
Земельные участки
Gyurus, Венгрия
Площадь 1 620 м²
€7,601
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Земельные участки в Немешвамош, Венгрия
Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
Площадь 880 м²
€55,038
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Земельные участки в Kissomlyo, Венгрия
Земельные участки
Kissomlyo, Венгрия
Площадь 788 м²
€6,814
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 285 м²
€56,323
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 6 104 м²
€19,657
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€91,731
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 1 103 м²
€9,173
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 404 м²
€10,484
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€10,484
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 2 670 м²
€20,967
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Земельные участки в Эстергом, Венгрия
Земельные участки
Эстергом, Венгрия
Площадь 1 431 м²
€51,107
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Земельные участки в Szigliget, Венгрия
Земельные участки
Szigliget, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€144,148
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Земельные участки в Tatabanyai jaras, Венгрия
Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 943 м²
€25,816
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Земельные участки в Варпалота, Венгрия
Земельные участки
Варпалота, Венгрия
Площадь 2 069 м²
€41,672
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Земельные участки в Уйудвар, Венгрия
Земельные участки
Уйудвар, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€15,699
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Земельные участки в Nemesbuek, Венгрия
Земельные участки
Nemesbuek, Венгрия
Площадь 1 779 м²
€20,705
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 783 м²
€15,720
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 635 м²
€3,149
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Земельные участки в Harskut, Венгрия
Земельные участки
Harskut, Венгрия
Площадь 867 м²
€20,732
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Земельные участки в Harskut, Венгрия
Земельные участки
Harskut, Венгрия
Площадь 1 425 м²
€35,166
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Земельные участки в Порва, Венгрия
Земельные участки
Порва, Венгрия
Площадь 942 м²
€18,108
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