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Венгрия
Земельные участки
Задунайский край
Земельные участки в Задунайский край, Венгрия
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1 390 объектов найдено
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Земельные участки
Кёвагоэрш, Венгрия
3 400 м²
€8,911
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Земельные участки
Kisapati, Венгрия
7 888 м²
€47,176
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Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
826 м²
€18,346
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Земельные участки
Gyermely, Венгрия
806 м²
€49,770
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 706 м²
€43,244
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Земельные участки
Verteskethely, Венгрия
1 462 м²
€11,794
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Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
762 м²
€39,313
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Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
645 м²
€15,725
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Земельные участки
Аданд, Венгрия
30 000 м²
€1,44 млн
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Земельные участки
Gyurus, Венгрия
1 620 м²
€7,601
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Земельные участки
Немешвамош, Венгрия
880 м²
€55,038
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Земельные участки
Kissomlyo, Венгрия
788 м²
€6,814
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 285 м²
€56,323
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Земельные участки
Пазманд, Венгрия
6 104 м²
€19,657
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Земельные участки
Пазманд, Венгрия
40 000 м²
€91,731
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 103 м²
€9,173
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 404 м²
€10,484
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 266 м²
€10,484
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
2 670 м²
€20,967
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Земельные участки
Эстергом, Венгрия
1 431 м²
€51,107
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Земельные участки
Szigliget, Венгрия
1 649 м²
€144,148
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Земельные участки
Tatabanyai jaras, Венгрия
943 м²
€25,816
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Земельные участки
Варпалота, Венгрия
2 069 м²
€41,672
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Земельные участки
Уйудвар, Венгрия
1 200 м²
€15,699
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Земельные участки
Nemesbuek, Венгрия
1 779 м²
€20,705
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
783 м²
€15,720
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
635 м²
€3,149
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Земельные участки
Harskut, Венгрия
867 м²
€20,732
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Земельные участки
Harskut, Венгрия
1 425 м²
€35,166
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Земельные участки
Порва, Венгрия
942 м²
€18,108
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