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Земельные участки
Венгрия
медье Пешт
Земельные участки в медье Пешт, Венгрия
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1 127 объектов найдено
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
423 м²
€101,543
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
888 м²
€64,011
Рекомендовать
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
792 м²
€80,977
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
801 м²
€85,886
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
2 913 м²
We offer for sale, in Törökbálint, a business zoned plot. 2913 M2 VT-4 zoned land for sale n…
€484,551
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Земельные участки
Абонь, Венгрия
711 м²
€22,817
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Земельные участки
Сентендре, Венгрия
1 346 м²
€76,864
Рекомендовать
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
900 м²
€38,200
Рекомендовать
Земельные участки
Рацкеве, Венгрия
880 м²
€38,561
Рекомендовать
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
2 452 м²
€3,846
Рекомендовать
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
1 100 м²
€10,255
Рекомендовать
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
2 160 м²
€3,846
Рекомендовать
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
798 м²
€40,874
Рекомендовать
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
2 236 м²
€45,891
Рекомендовать
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
736 м²
€154,242
Рекомендовать
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
1 042 м²
€16,710
Рекомендовать
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
1 813 м²
€68,124
Рекомендовать
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
750 м²
€56,993
Рекомендовать
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
3 922 м²
€137,161
Рекомендовать
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
7 844 м²
€271,981
Рекомендовать
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
1 600 м²
€383,035
Рекомендовать
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
462 м²
€48,711
Рекомендовать
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
600 м²
€86,912
Рекомендовать
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
508 м²
€58,355
Рекомендовать
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
1 025 м²
€50,386
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
903 м²
€64,011
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
962 м²
€82,006
Рекомендовать
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
1 865 м²
€133,420
Рекомендовать
Земельные участки
Монор, Венгрия
€115,682
Рекомендовать
Земельные участки
Tapioszecso, Венгрия
1 629 м²
€9,512
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