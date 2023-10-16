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Земельные участки
Венгрия
Северная Венгрия
Земельные участки в Северная Венгрия, Венгрия
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130 объектов найдено
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Земельные участки
Ostoros, Венгрия
20 000 м²
€123,435
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Земельные участки
Bodony, Венгрия
1 325 м²
€7,736
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€153,009
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Земельные участки
Сирак, Венгрия
340 000 м²
€434,596
Рекомендовать
Земельные участки
Batonyterenye, Венгрия
687 м²
€12,858
Рекомендовать
Земельные участки
Вишонта, Венгрия
1 233 м²
€2,854
Рекомендовать
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 302 м²
€25,459
Рекомендовать
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 304 м²
€25,459
Рекомендовать
Земельные участки
Ketbodony, Венгрия
2 391 м²
€25,459
Рекомендовать
Земельные участки
Эделень, Венгрия
3 236 м²
€12,858
Рекомендовать
Земельные участки
Бодрогкерестур, Венгрия
1 526 м²
€38,678
Рекомендовать
Земельные участки
Nogradkoevesd, Венгрия
1 200 м²
€10,029
Рекомендовать
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
1 м²
€180,498
Рекомендовать
Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 413 м²
€20,573
Рекомендовать
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
5 000 м²
€90,005
Рекомендовать
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
1 141 м²
€14,182
Рекомендовать
Земельные участки
Diosjeno, Венгрия
230 000 м²
€100,291
Рекомендовать
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
20 000 м²
€642,893
Рекомендовать
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
1 165 м²
€28,287
Рекомендовать
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
1 260 м²
€10,056
Рекомендовать
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
725 м²
€30,859
Рекомендовать
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
1 463 м²
€25,528
Рекомендовать
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
1 012 м²
€27,848
Рекомендовать
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
€0
Рекомендовать
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
447 м²
€24,430
Рекомендовать
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
772 м²
€33,430
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Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
1
130 000 м²
€1,70 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Koeroem, Венгрия
70 000 м²
€321,446
Рекомендовать
Земельные участки
Бер, Венгрия
2 838 м²
€19,287
Рекомендовать
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
2 770 м²
€50,281
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