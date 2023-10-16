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Земельные участки в Северная Венгрия, Венгрия

130 объектов найдено
Земельные участки в Ostoros, Венгрия
Земельные участки
Ostoros, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€123,435
Земельные участки в Bodony, Венгрия
Земельные участки
Bodony, Венгрия
Площадь 1 325 м²
€7,736
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€153,009
Земельные участки в Сирак, Венгрия
Земельные участки
Сирак, Венгрия
Площадь 340 000 м²
€434,596
Земельные участки в Batonyterenye, Венгрия
Земельные участки
Batonyterenye, Венгрия
Площадь 687 м²
€12,858
Земельные участки в Вишонта, Венгрия
Земельные участки
Вишонта, Венгрия
Площадь 1 233 м²
€2,854
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 302 м²
€25,459
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 304 м²
€25,459
Земельные участки в Ketbodony, Венгрия
Земельные участки
Ketbodony, Венгрия
Площадь 2 391 м²
€25,459
Земельные участки в Эделень, Венгрия
Земельные участки
Эделень, Венгрия
Площадь 3 236 м²
€12,858
Земельные участки в Бодрогкерестур, Венгрия
Земельные участки
Бодрогкерестур, Венгрия
Площадь 1 526 м²
€38,678
Земельные участки в Nogradkoevesd, Венгрия
Земельные участки
Nogradkoevesd, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€10,029
Земельные участки в Salgotarjani jaras, Венгрия
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 м²
€180,498
Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
Площадь 1 413 м²
€20,573
Земельные участки в Salgotarjani jaras, Венгрия
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 5 000 м²
€90,005
Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 1 141 м²
€14,182
Земельные участки в Diosjeno, Венгрия
Земельные участки
Diosjeno, Венгрия
Площадь 230 000 м²
€100,291
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€642,893
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€28,287
Земельные участки в Карачонд, Венгрия
Земельные участки
Карачонд, Венгрия
Площадь 1 260 м²
€10,056
Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 725 м²
€30,859
Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 1 463 м²
€25,528
Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 1 012 м²
€27,848
Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
€0
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 447 м²
€24,430
Земельные участки в Палоташ, Венгрия
Земельные участки
Палоташ, Венгрия
Площадь 772 м²
€33,430
Земельные участки 1 ванная в Шаруд, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 000 м²
€1,70 млн
Земельные участки в Koeroem, Венгрия
Земельные участки
Koeroem, Венгрия
Площадь 70 000 м²
€321,446
Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 2 838 м²
€19,287
Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 2 770 м²
€50,281
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