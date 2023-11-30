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Венгрия
Земельные участки
Северная Венгрия
Земельные участки в Северная Венгрия, Венгрия
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52 объекта найдено
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Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
520 000 м²
€678,203
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Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
1
1 600 м²
€12,786
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
4 354 м²
€140,517
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Земельные участки
Ostoros, Венгрия
20 000 м²
€127,261
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€157,750
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Земельные участки
Вишонта, Венгрия
1 233 м²
€2,943
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 304 м²
€25,834
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Земельные участки
Ketbodony, Венгрия
2 391 м²
€26,248
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Земельные участки
Эделень, Венгрия
3 236 м²
€13,047
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Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
1 м²
€182,663
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Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
5 000 м²
€91,332
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Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
1 141 м²
€14,352
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
1 165 м²
€28,704
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Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
1 463 м²
€25,834
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Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
€0
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Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
1
130 000 м²
€1,70 млн
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Земельные участки
Бер, Венгрия
2 838 м²
€19,571
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
2 770 м²
€50,885
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Земельные участки
Ноградсакаль, Венгрия
3 986 м²
€26,747
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Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
10 000 м²
€25,834
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
652 м²
€16,179
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Земельные участки
Хатван, Венгрия
1 216 м²
€14,352
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Земельные участки
Риче, Венгрия
506 м²
€3,914
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Земельные участки
Херед, Венгрия
20 000 м²
€76,052
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Земельные участки
Тисанана, Венгрия
807 м²
€22,181
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Земельные участки
Балашшадьярмат, Венгрия
3 050 м²
€23,485
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Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
6 089 м²
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
€232,243
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Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
1 703 м²
€10,177
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Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
315 м²
€42,274
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Земельные участки
Шаруд, Венгрия
1 214 м²
€17,483
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