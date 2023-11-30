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Земельные участки в Северная Венгрия, Венгрия

52 объекта найдено
Земельные участки в Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Земельные участки
Gyoengyoeshalasz, Венгрия
Площадь 520 000 м²
€678,203
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Земельные участки 1 ванная в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Дьёндьёш, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 600 м²
€12,786
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Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 4 354 м²
€140,517
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Земельные участки в Ostoros, Венгрия
Земельные участки
Ostoros, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€127,261
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Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 5 023 м²
Продается участок площадью 5023 квадратных метра рядом с соединительной дорогой Эгер-Эгерсал…
€157,750
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Земельные участки в Вишонта, Венгрия
Земельные участки
Вишонта, Венгрия
Площадь 1 233 м²
€2,943
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 304 м²
€25,834
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Земельные участки в Ketbodony, Венгрия
Земельные участки
Ketbodony, Венгрия
Площадь 2 391 м²
€26,248
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Земельные участки в Эделень, Венгрия
Земельные участки
Эделень, Венгрия
Площадь 3 236 м²
€13,047
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Земельные участки в Salgotarjani jaras, Венгрия
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 м²
€182,663
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Земельные участки в Salgotarjani jaras, Венгрия
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 5 000 м²
€91,332
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Земельные участки в Мезёкёвешд, Венгрия
Земельные участки
Мезёкёвешд, Венгрия
Площадь 1 141 м²
€14,352
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Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€28,704
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Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 1 463 м²
€25,834
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Земельные участки в Egerszalok, Венгрия
Земельные участки
Egerszalok, Венгрия
€0
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Земельные участки 1 ванная в Шаруд, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Шаруд, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 000 м²
€1,70 млн
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Земельные участки в Бер, Венгрия
Земельные участки
Бер, Венгрия
Площадь 2 838 м²
€19,571
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 2 770 м²
€50,885
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Земельные участки в Ноградсакаль, Венгрия
Земельные участки
Ноградсакаль, Венгрия
Площадь 3 986 м²
€26,747
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Земельные участки в Дьёндьёш, Венгрия
Земельные участки
Дьёндьёш, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€25,834
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 652 м²
€16,179
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Земельные участки в Хатван, Венгрия
Земельные участки
Хатван, Венгрия
Площадь 1 216 м²
€14,352
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Земельные участки в Риче, Венгрия
Земельные участки
Риче, Венгрия
Площадь 506 м²
€3,914
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Земельные участки в Херед, Венгрия
Земельные участки
Херед, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€76,052
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Земельные участки в Тисанана, Венгрия
Земельные участки
Тисанана, Венгрия
Площадь 807 м²
€22,181
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Земельные участки в Балашшадьярмат, Венгрия
Земельные участки
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 3 050 м²
€23,485
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Земельные участки в Egri jaras, Венгрия
Земельные участки
Egri jaras, Венгрия
Площадь 6 089 м²
Земельный участок площадью 6 089 м2 продается рядом с соединительной дорогой Эгер-Демьен, на…
€232,243
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Земельные участки в Salgotarjani jaras, Венгрия
Земельные участки
Salgotarjani jaras, Венгрия
Площадь 1 703 м²
€10,177
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Земельные участки в Poroszlo, Венгрия
Земельные участки
Poroszlo, Венгрия
Площадь 315 м²
€42,274
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Земельные участки в Шаруд, Венгрия
Земельные участки
Шаруд, Венгрия
Площадь 1 214 м²
€17,483
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