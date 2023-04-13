Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хайду-Бихар
Debreceni jaras
Купить земельный участок в Debreceni jaras, Венгрия
Очистить
120 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 325 м²
€ 40,036
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 303 м²
€ 40,036
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 306 м²
€ 40,036
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
773 м²
€ 20,299
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
500 м²
€ 68,107
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
885 м²
€ 31,783
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
735 м²
€ 102,828
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
865 м²
€ 40,063
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
750 м²
€ 173,339
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
821 м²
€ 10,416
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
797 м²
€ 84,132
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
5 571 м²
€ 148,793
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
2 580 м²
€ 68,908
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
5 402 м²
€ 144,280
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
8 886 м²
€ 237,332
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
790 м²
€ 24,011
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
500 м²
€ 34,721
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
812 м²
€ 34,721
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 820 м²
€ 20,031
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 004 м²
€ 20,031
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 000 м²
€ 21,367
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
480 м²
€ 159,984
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
634 м²
€ 227,023
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
640 м²
€ 213,401
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
1 451 м²
€ 39,796
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
1 465 м²
€ 267,086
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
643 м²
€ 66,504
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
3 446 м²
€ 184,289
Земельные участки
Debreceni jaras, Венгрия
3 413 м²
€ 227,023
Земельные участки
Хайдушамшон, Венгрия
800 м²
€ 14,663
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты