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Земельные участки в Центральная Венгрия, Венгрия

1 312 объектов найдено
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 423 м²
€101,543
Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 888 м²
€64,011
Земельные участки в Керепеш, Венгрия
Земельные участки
Керепеш, Венгрия
Площадь 792 м²
€80,977
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 801 м²
€85,886
Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 2 913 м²
We offer for sale, in Törökbálint, a business zoned plot. 2913 M2 VT-4 zoned land for sale n…
€484,551
Земельные участки в Абонь, Венгрия
Земельные участки
Абонь, Венгрия
Площадь 711 м²
€22,817
Земельные участки в Сентендре, Венгрия
Земельные участки
Сентендре, Венгрия
Площадь 1 346 м²
€76,864
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 900 м²
€38,200
Земельные участки в Рацкеве, Венгрия
Земельные участки
Рацкеве, Венгрия
Площадь 880 м²
€38,561
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 452 м²
€3,846
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€10,255
Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 160 м²
€3,846
Земельные участки в orbottyan, Венгрия
Земельные участки
orbottyan, Венгрия
Площадь 798 м²
€40,874
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 319 м²
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€1,52 млн
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 2 236 м²
€45,891
Земельные участки в Биаторбадь, Венгрия
Земельные участки
Биаторбадь, Венгрия
Площадь 736 м²
€154,242
Земельные участки в Альбертиша, Венгрия
Земельные участки
Альбертиша, Венгрия
Площадь 1 042 м²
€16,710
Земельные участки в Будапешт, Венгрия
Земельные участки
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 085 м²
€488,434
Земельные участки в Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 1 813 м²
€68,124
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 750 м²
€56,993
Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 3 922 м²
€137,161
Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 7 844 м²
€271,981
Земельные участки в Ueroem, Венгрия
Земельные участки
Ueroem, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€383,035
Земельные участки в Цеглед, Венгрия
Земельные участки
Цеглед, Венгрия
Площадь 462 м²
€48,711
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 600 м²
€86,912
Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 508 м²
€58,355
Земельные участки в Гёдёллё, Венгрия
Земельные участки
Гёдёллё, Венгрия
Площадь 1 025 м²
€50,386
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 903 м²
€64,011
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 962 м²
€82,006
Земельные участки в Чёмёр, Венгрия
Земельные участки
Чёмёр, Венгрия
Площадь 1 865 м²
€133,420
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