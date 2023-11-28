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Венгрия
Земельные участки
Центральная Венгрия
Земельные участки в Центральная Венгрия, Венгрия
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980 объектов найдено
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 352 м²
€190,013
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Земельные участки
Шоймар, Венгрия
678 м²
€39,051
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Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
700 м²
Plot for sale in the residential area of Halásztelek (LKe-6), a plot of 700 square meters, w…
€130,782
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 207 м²
€1,20 млн
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Земельные участки
Гёд, Венгрия
973 м²
€70,502
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
5 094 м²
€91,731
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
586 м²
€39,313
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
5 111 м²
€91,731
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
608 м²
€39,313
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
597 м²
€39,313
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
600 м²
€39,313
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Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
1 275 м²
€86,227
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Земельные участки
Фот, Венгрия
1 157 м²
€25,947
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Земельные участки
Панд, Венгрия
501 м²
€13,760
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Земельные участки
Kismaros, Венгрия
1 087 м²
€49,535
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Земельные участки
Тоальмаш, Венгрия
1 590 м²
€31,451
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Земельные участки
Вац, Венгрия
4 256 м²
€261,825
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Земельные участки
Киштарча, Венгрия
3 818 м²
€233,258
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Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
5 170 м²
€248,983
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Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
2 773 м²
€6,814
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 194 м²
€523,913
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Земельные участки
Помаз, Венгрия
528 м²
€104,573
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Земельные участки
Надьката, Венгрия
3 049 м²
€21,651
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Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
784 м²
Törökbálint , residential building plot with panoramic view . Breathtaking panoramic, ÜH-1 c…
€89,227
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Земельные участки
Тарнок, Венгрия
822 м²
€28,868
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Земельные участки
Будаенё, Венгрия
114 м²
€33,854
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Земельные участки
Kisoroszi, Венгрия
1 022 м²
€57,633
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
1 245 м²
€85,291
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Земельные участки
Будапешт, Венгрия
670 м²
€94,352
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Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
7 123 м²
€957,878
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