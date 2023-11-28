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Квартиры в Roseto degli Abruzzi, Италия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Roseto degli Abruzzi, Италия
Квартира 2 спальни
Roseto degli Abruzzi, Италия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
EC-153. Апартамент с видом на море в городе Розето Дель Абруцци Предлагаем великолепный апар…
€200,000
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