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Виллы в Сдерот, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Сдерот, Израиль
Вилла 6 комнат
Сдерот, Израиль
Число комнат 6
Площадь 260 м²
двухквартирная вилла 6 шт с мамадом красивый сад тихое и пасторальное место главная спальня 30м2
$941,015
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Рейтинг 4.9 / 5:
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