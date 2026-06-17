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Коттеджи в Ришон-ле-Цион, Израиль

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Коттедж 7 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 7
Площадь 220 м²
?✨ Редкий полуотдельный дом на продажу в районе Ришоним / Ган Нахум ✨? Если вы ищете просто…
$4,25 млн
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Коттедж 6 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Коттедж 6 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 6
Площадь 165 м²
Эксклюзив - Исключительная недвижимость в районе Американской колонии Ришон-Ле-Цион!!! Уника…
$4,92 млн
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