Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Рамат-Ган
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Рамат-Ган, Израиль

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Рамат-Ган, Израиль
Вилла 6 комнат
Рамат-Ган, Израиль
Число комнат 6
Площадь 230 м²
Артикул: РГ 106 Великолепная вилла в Рамат-Гане Район: Рамат Чен 6 штук Земля: 417 м2 Жилая …
$3,34 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов