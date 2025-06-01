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Виллы в Оре Акива, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Ор Акива, Израиль
Вилла 7 комнат
Ор Акива, Израиль
Число комнат 7
Площадь 470 м²
Великолепный дом площадью 270 м2 с 7 комнатами, построенный на участке площадью 470 м2. 5 с…
$1,63 млн
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