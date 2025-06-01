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Квартиры в Оре Акива, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Ор Акива, Израиль
Квартира 5 комнат
Ор Акива, Израиль
Число комнат 5
Площадь 133 м²
Расположенная на высоком этаже в элитном жилом проекте, эта просторная 5-комнатная квартира …
$780,902
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