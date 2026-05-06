  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

Жилой квартал Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
;
11
Оставить заявку
ID: 39834
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хорошая сделка с большим потенциалом для продажи в Иерусалиме, в районе Катамоним Садовая земля 5 штук 2 ванные комнаты 3 W.C. Большой родительский люкс 113 м2 80 м2 сад с эксклюзивным удовольствием (не на вкладке) Возможность увеличения квартиры 40м2 с разрешением 50% здания подписались на проект Tama38/2 и застройщик предлагает не одну, а 2 квартиры площадью 100 м2 + терраса + парковка + подвал! Аренда 8000 шекелей в месяц Цена: 3,590,000sh

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал 2 pieces balcon neuf proche mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,47 млн
Жилой квартал Magnifique vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$557,700
Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Тель-Авив, Израиль
от
$3,35 млн
Жилой квартал Penthouse limite de neve tzedek
Тель-Авив, Израиль
от
$2,87 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim
Иерусалим, Израиль
от
$1,21 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Жилой квартал Appartement de 3 pieces neuf en prevente
Ашдод, Израиль
от
$513,760
Квартира 3 комнаты Исключительная возможность для инвесторов и молодых пар! Продажа по плану В престижной программе недвижимости в Ашдоде Новые квартиры в престижной городской программе обновления, с финансированием от первого шекеля! Зачем выбирать здесь? ✔ Идеальное расположение – развива…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rue calme proche de la mer
Жилой квартал Rue calme proche de la mer
Жилой квартал Rue calme proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,15 млн
Квартира на продажу в Тель-Авиве, Лев Ха'Ир, недалеко от Шук Хакармель, Керем Хатейманим, трамвай и в нескольких шагах от моря. Новое здание. Второй этаж с лифтом. Четыре комнаты. 2 ванные комнаты. 101 м2 + Мирпесет. 4 выставки. Спокойно и ярко. Парковочное решение. Цена: 6 350 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Показать все Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Жилой квартал Immeuble neuf centre ville
Нетания, Израиль
от
$827,762
Квартира для продажи в центре Нетании, недалеко от Шука, торгового центра и центрального автовокзала. Новое здание с эксклюзивным садом к зданию и партком. 9 этаж на 12, с 2 лифтами. 4 комнаты, 2 ванные комнаты. 113 м2 + 15 м2 мирпесета. 1 парковочное место. 1 подвал. Цена: 2 449 000
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации