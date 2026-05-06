Жилой квартал Bonne affaire avec beaucoup de potentiel katamonim

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Хорошая сделка с большим потенциалом для продажи в Иерусалиме, в районе Катамоним
Садовая земля
5 штук
2 ванные комнаты
3 W.C.
Большой родительский люкс
113 м2
80 м2 сад с эксклюзивным удовольствием (не на вкладке)
Возможность увеличения квартиры 40м2 с разрешением
50% здания подписались на проект Tama38/2 и застройщик предлагает не одну, а 2 квартиры площадью 100 м2 + терраса + парковка + подвал!
Аренда 8000 шекелей в месяц
Цена: 3,590,000sh
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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