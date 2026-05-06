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Жилой квартал Superbe projet neuf dans le quartier en construction dagamim a ashkelon

Ашкелон, Израиль
от
$527,805
12.08.2026
$527,805
11.08.2026
$529,390
;
2
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ID: 39795
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон

О комплексе

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Именно в строящемся районе Агамим мы предлагаем превосходный проект, идеально подходящий для инвестиций. Рядом со всеми преимуществами микрорайона (спортивный комплекс, муниципальный бассейн, парк, искусственное озеро...). Вы найдете квартиры от 3 до 6 номеров по конкурентоспособным ценам. Доставка запланирована на сентябрь 2026 года.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Superbe projet neuf dans le quartier en construction dagamim a ashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$527,805
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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