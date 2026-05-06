Жилой квартал Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Новый проект в Герцлии – Западно-зеленый Герцлийский район Стратегическое и жилое расположение в Герцлии Этот новый проект в Герцлия-Верте расположен к западу от района, в тихой и зеленой среде. Всего в 5 минутах ходьбы от Рейхманского университета, он окружен качественными школами, парками и магазинами. Расположение предлагает прямой доступ к дорогам Аялон, 531 и прибрежной дороге. Вы также недалеко от торгового центра «Семь звезд», парка Герцлия и пляжей. Элегантный и современный проект городского обновления Проект осуществляется в рамках операции Tama 38/2. Два 7-этажных здания будут полностью перестроены. Здания отличаются своей современной архитектурой и высококлассной отделкой. Апартаменты светлые, просторные и рассчитаны на оптимальный комфорт. Предварительный маркетинг уже начался. Удобные и разнообразные апартаменты Квартиры 3 комнаты жилая площадь 73 м2 Терраса 8 м2 Северная и южная ориентация Парковка включена От 3 351 000 шекелей Квартиры 4 комнаты 101 м2 жилая площадь Терраса 14 м2 Северная ориентация Открытый вид Парковка включена От 4 146 000 шекелей