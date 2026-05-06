Жилой квартал Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

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Новый проект в Герцлии – Западно-зеленый Герцлийский район
Стратегическое и жилое расположение в Герцлии
Этот новый проект в Герцлия-Верте расположен к западу от района, в тихой и зеленой среде.
Всего в 5 минутах ходьбы от Рейхманского университета, он окружен качественными школами, парками и магазинами.
Расположение предлагает прямой доступ к дорогам Аялон, 531 и прибрежной дороге. Вы также недалеко от торгового центра «Семь звезд», парка Герцлия и пляжей.
Элегантный и современный проект городского обновления
Проект осуществляется в рамках операции Tama 38/2. Два 7-этажных здания будут полностью перестроены.
Здания отличаются своей современной архитектурой и высококлассной отделкой. Апартаменты светлые, просторные и рассчитаны на оптимальный комфорт.
Предварительный маркетинг уже начался.
Удобные и разнообразные апартаменты
Квартиры 3 комнаты
жилая площадь 73 м2
Терраса 8 м2
Северная и южная ориентация
Парковка включена
От 3 351 000 шекелей
Квартиры 4 комнаты
101 м2 жилая площадь
Терраса 14 м2
Северная ориентация
Открытый вид
Парковка включена
От 4 146 000 шекелей
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Хайфа, Израиль
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