  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хайфа
  4. Жилой квартал Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Жилой квартал Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre

Хайфа, Израиль
от
$1,38 млн
12.08.2026
$1,38 млн
11.08.2026
$1,38 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 39784
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Haifa Subdistrict
  • Город
    Хайфа
  • Адрес
    Герцлия

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый проект в Герцлии – Западно-зеленый Герцлийский район Стратегическое и жилое расположение в Герцлии Этот новый проект в Герцлия-Верте расположен к западу от района, в тихой и зеленой среде. Всего в 5 минутах ходьбы от Рейхманского университета, он окружен качественными школами, парками и магазинами. Расположение предлагает прямой доступ к дорогам Аялон, 531 и прибрежной дороге. Вы также недалеко от торгового центра «Семь звезд», парка Герцлия и пляжей. Элегантный и современный проект городского обновления Проект осуществляется в рамках операции Tama 38/2. Два 7-этажных здания будут полностью перестроены. Здания отличаются своей современной архитектурой и высококлассной отделкой. Апартаменты светлые, просторные и рассчитаны на оптимальный комфорт. Предварительный маркетинг уже начался. Удобные и разнообразные апартаменты Квартиры 3 комнаты жилая площадь 73 м2 Терраса 8 м2 Северная и южная ориентация Парковка включена От 3 351 000 шекелей Квартиры 4 комнаты 101 м2 жилая площадь Терраса 14 м2 Северная ориентация Открытый вид Парковка включена От 4 146 000 шекелей

Местонахождение на карте

Хайфа, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immense terrasse gindi
Тель-Авив, Израиль
от
$2,73 млн
Жилой квартал Park tzameret 5 pieces
Тель-Авив, Израиль
от
$2,23 млн
Жилой квартал Quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,17 млн
Жилой квартал Magnifique 3 pieces renove avec ascenseur
Тель-Авив, Израиль
от
$1,30 млн
Жилой квартал Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville
Иерусалим, Израиль
от
$929,070
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf herzliya verte appartements 3 et 4 pieces a vendre
Хайфа, Израиль
от
$1,38 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Жилой квартал Potentiel 4 pieces a renover dans petite rue residentielle entre la rue sokolov et basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Отремонтировать, расположенный между Базелем и Соколовым, 94 м2. На небольшой жилой улице не пропустить! Первый этаж
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Показать все Жилой квартал Bien agence
Жилой квартал Bien agence
Ашкелон, Израиль
от
$682,650
Пентхаус 4 ПК только в полу 30 м2 террасы Soccah 2 парковочных места строительство
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Superbe appartement familial a arnona proche de baka jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,831
Для аренды в популярном районе Арнона 4-комнатная квартира площадью 97 м2 в отличном состоянии, предлагающая особенно функциональное распределение. Расположенный на первом этаже с лифтом, он включает в себя частную парковку, мамад, приятный балкон и щедрые пространства, предназначенные для …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации