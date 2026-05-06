Жилой квартал A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

В тихом и популярном районе старого севера, недалеко от улиц Хагай Ханеви и Иешаяху и недалеко от парка Хаяркон. Превосходная 2,5-комнатная квартира с мамонтом в недавнем здании (всего два года). - Жилая площадь около 69 м2 + солнечная терраса около 14 м2 с видом на улицу - Лифт Автоматическая парковка - Парковочное место Вид с улицы - Юго-восточная ориентация Очень качественная архитектурная реконструкция - переезжайте с багажом Редкая недвижимость в быстро развивающемся и востребованном районе.