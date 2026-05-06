Жилой квартал A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

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В тихом и популярном районе старого севера, недалеко от улиц Хагай Ханеви и Иешаяху и недалеко от парка Хаяркон.
Превосходная 2,5-комнатная квартира с мамонтом в недавнем здании (всего два года).
- Жилая площадь около 69 м2 + солнечная терраса около 14 м2 с видом на улицу
- Лифт
Автоматическая парковка
- Парковочное место
Вид с улицы
- Юго-восточная ориентация
Очень качественная архитектурная реконструкция - переезжайте с багажом
Редкая недвижимость в быстро развивающемся и востребованном районе.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
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