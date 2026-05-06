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Жилой квартал A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme

Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
12.08.2026
$1,83 млн
11.08.2026
$1,84 млн
;
9
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ID: 39810
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yohanan Hurkanos, 16

О комплексе

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В тихом и популярном районе старого севера, недалеко от улиц Хагай Ханеви и Иешаяху и недалеко от парка Хаяркон. Превосходная 2,5-комнатная квартира с мамонтом в недавнем здании (всего два года). - Жилая площадь около 69 м2 + солнечная терраса около 14 м2 с видом на улицу - Лифт Автоматическая парковка - Парковочное место Вид с улицы - Юго-восточная ориентация Очень качественная архитектурная реконструкция - переезжайте с багажом Редкая недвижимость в быстро развивающемся и востребованном районе.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A vendre superbe 2 5 piEces avec mamad dans un immeuble rEcent au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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