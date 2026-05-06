Жилой квартал Excellent investissement sur tel aviv

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Отличное инвестирование
Проект расположен на тихой улице Флорентийского района, которая продолжает свое обновление.
Рядом с автомагистралью Аялон, в 50 метрах от фиолетовой трамвайной линии и в 300 метрах от зеленой линии.
Квартиры 2 комнаты
50м2 + 6м2 терраса
Mamad (безопасно)
Кондиционер
С 1-го этажа
от 2.490.000 шекели
Квартиры 3 комнаты
50м2 + 6м2 терраса
Mamad (безопасно)
Кондиционер
С 1-го этажа
от 2,550.000 шекели
В настоящее время проект находится в предварительной продаже. Он уже получил разрешение на строительство и должен начать строительство в ноябре 2024 года.
Доставка ключей запланирована на апрель 2027 года.
Возможность договориться о 20% подписи и 80% доставки ключей.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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