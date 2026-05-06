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Жилой квартал Excellent investissement sur tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$829,170
12.08.2026
$829,170
11.08.2026
$831,660
;
6
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ID: 39783
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

О комплексе

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Отличное инвестирование Проект расположен на тихой улице Флорентийского района, которая продолжает свое обновление. Рядом с автомагистралью Аялон, в 50 метрах от фиолетовой трамвайной линии и в 300 метрах от зеленой линии. Квартиры 2 комнаты 50м2 + 6м2 терраса Mamad (безопасно) Кондиционер С 1-го этажа от 2.490.000 шекели Квартиры 3 комнаты 50м2 + 6м2 терраса Mamad (безопасно) Кондиционер С 1-го этажа от 2,550.000 шекели В настоящее время проект находится в предварительной продаже. Он уже получил разрешение на строительство и должен начать строительство в ноябре 2024 года. Доставка ключей запланирована на апрель 2027 года. Возможность договориться о 20% подписи и 80% доставки ключей.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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