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Жилой квартал Magnifique penthouse neuf a quelques pas de la plage

Ашдод, Израиль
от
$1,80 млн
08.08.2026
$1,80 млн
07.08.2026
$1,79 млн
06.08.2026
$1,80 млн
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2
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ID: 39706
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Herzl

О комплексе

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В здании на передней линии моря, великолепный новый пентхаус с террасой 100 м2, в высококачественном и элитном проекте, множество услуг.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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