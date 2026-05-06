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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement magnifique projet de qualite

Герцлия, Израиль
от
$949,050
12.08.2026
$949,050
11.08.2026
$951,900
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2
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ID: 39779
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Sara Malkin

О комплексе

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Ссылка NHR 102-2 Это новое 6-этажное здание Bauhaus с красивым вестибюлем и подземной парковкой. Рядом с торговым центром города находится большой парк Герцлия и всего в 20 минутах езды от Тель-Авива. Промоутер имеет разрешение на строительство и банковскую гарантию. В этой программе также есть 3 квартиры.

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Avec terrasse dans un bel immeuble bon emplacement magnifique projet de qualite
Герцлия, Израиль
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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