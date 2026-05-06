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  4. Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod

Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod

Ашдод, Израиль
от
$749,250
12.08.2026
$749,250
11.08.2026
$751,500
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10
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ID: 39776
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Herzl

О комплексе

Перевод
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Ссылка: AS 1016 Район: Алеф, рядом со всеми удобствами и морем Большие 4,5 штуки с мамадой Площадь поверхности 125 м2 2 террасы, включая одну из 15 м2 с панорамным видом на море 15 этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты одеваться Частная парковка

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
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Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 5 pieces spacieux a vendre vue imprenable sur la mer quartier alef ashdod
Ашдод, Израиль
от
$749,250
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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