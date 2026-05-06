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Жилой квартал Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage

Бат-Ям, Израиль
от
$1,27 млн
12.08.2026
$1,27 млн
11.08.2026
$1,27 млн
;
6
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ID: 39790
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

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Новый роскошный проект в Бат-Яме – Престижная башня в 400 м от пляжа Исключительное расположение в центре города Этот проект находится всего в 400 метрах от пляжа, в самом сердце Бат-Яма. Он имеет идеальную среду обитания с магазинами, школами, синагогами и культурными центрами поблизости. Трамвайная станция у подножия здания может добраться до Тель-Авива всего за 12 минут. Роскошная 35-этажная башня Этот современный архитектурный проект сочетает в себе элегантность и комфорт. Он предлагает высококачественные услуги со стеклянными окнами и изысканными пространствами. • Огромное лобби высотой 7 метров • Две частные комнаты: тренажерный зал и модульная комната (конференции или игры для детей) • Велосипедная комната • Четыре быстрых лифта, включая один из Шаббата • Подземная парковка на шести уровнях Апартаменты с видом на море Проект предлагает апартаменты от 2 до 5 комнат, а также пентхаусы. Все они имеют роскошную отделку, высокие потолки и стеклянные стены в гостиной. Вид на море гарантирован от каждого мира, с исключительной панорамой на высоких этажах. Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение. Наша команда в вашем распоряжении, чтобы ответить на все ваши вопросы и помочь вам в вашем проекте недвижимости в Израиле.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Nouveau projet luxueux a bat yam tour de prestige a 400 m de la plage
Бат-Ям, Израиль
от
$1,27 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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