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Жилой квартал Magnifique vue sur la mer

Ашкелон, Израиль
от
$551,100
;
9
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ID: 39771
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Эли Коэна

О комплексе

Перевод
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квартира 4 номера 95 м2 + 12 м2 терраса в городском районе с полным видом на море всех комнат

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Образование
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Magnifique vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$551,100
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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