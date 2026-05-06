  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer

Жилой квартал Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer

Ашкелон, Израиль
от
$626,040
08.08.2026
$626,040
07.08.2026
$624,160
06.08.2026
$626,040
;
Жилой квартал Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
1
Оставить заявку
ID: 39700
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Хорошая сделка! Красивые 5 номеров в самом центре города, полностью отремонтированный, вид на море, 2 лифта (шаббат), парковка в подвале.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Immeuble neuf proche mer vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,50 млн
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,73 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces dans le quartier harakafot a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$929,070
Жилой квартал Superbe penthouse vue mer
Нетания, Израиль
от
$2,23 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bon emplacement etage haut avec vue mer bel appartement renove A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$626,040
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Показать все Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Жилой квартал Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,73 млн
Великолепная квартира с балконом и лифтом, очень хороший высокий потолок, отремонтированный с шармом
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Показать все Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres recherche
Кфар-Саба, Израиль
от
$1,36 млн
5 ЧАСТ - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВИД - LUMINOUS Квартира из 5 комнат площадью 128 м2 нетто (167 м2 арнона), с прекрасным открытым видом. ✔️ Салон выходит на юго-восток, очень яркий ✔️ Открытая кухня и приятное жилое пространство ✔️ 2 ванные комнаты ✔️ Мамад ✔️ 2 парковочных места ✔️ пещера Функциона…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Жилой квартал SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,06 млн
Квартира переделана Высокий этаж с лифтом Полностью ясный вид Частная парковка В 5 минутах ходьбы от пляжа Без работы немедленно Причина быть задержанной
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации