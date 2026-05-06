Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills

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Ссылка: 7000
Район: Hertzliya Hills
4 пьесы, в том числе «Мама»
Площадь поверхности 113 м2
Терраса 13 м3 с открытым видом и морем
12 этаж с лифтами
Кондиционер
2 ванные комнаты, 2 туалета
2 парковочных места
подвал
Объекты здания: охрана, спортзал, загородный клуб (бассейн) сауна/хаммам
Ваад: 1760 нис/месяц
Арнона: 840 нис / 2 месяца
Вход: 01/10/2026
Местонахождение на карте
Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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