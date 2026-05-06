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Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills

Герцлия, Израиль
от
$3,996
;
9
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ID: 39765
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    HaShunit, 4 The Ritz Carlton Herzliya

О комплексе

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Ссылка: 7000 Район: Hertzliya Hills 4 пьесы, в том числе «Мама» Площадь поверхности 113 м2 Терраса 13 м3 с открытым видом и морем 12 этаж с лифтами Кондиционер 2 ванные комнаты, 2 туалета 2 парковочных места подвал Объекты здания: охрана, спортзал, загородный клуб (бассейн) сауна/хаммам Ваад: 1760 нис/месяц Арнона: 840 нис / 2 месяца Вход: 01/10/2026

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Bonne occasion a ne pas manquer 4 pieces a louer dans une belle residence avec piscine herzlia hills
Герцлия, Израиль
от
$3,996
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