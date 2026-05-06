Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

БЖ Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за центром города, в одном из самых тихих и востребованных районов Хадеры, всего в нескольких минутах ходьбы от магазинов, транспорта, всех удобств и франкоязычного Бет-Хабада. Занимая весь этаж, эта редкая недвижимость предлагает около 150 м2 жилой площади, раскинувшейся на 5 просторных комнат, а также великолепную террасу площадью 70 м2, частично открытую, что позволяет вам сделать свою Сокку идеальной для получения или наслаждения теплыми моментами в уединении. Полностью отремонтированный с использованием высококачественных материалов пентхаус включает в себя: Превосходное жилое пространство с отличным распределением, включая американскую кухню с ее центральным островом, большую гостиную и великолепную специализированную столовую. - красивый мастер люкс с его гардеробной и ванной комнатой, - три прекрасные детские комнаты, в том числе мамад (безопасная комната), - дополнительная ванная комната, - Прекрасная терраса, оставленная покрытой, - Открытая кухня, - Частный погреб, - система домашней автоматизации (умный дом); - Два частных парковочных места, зарегистрированных в кадастре (Табо). Исключительное и исключительное добро! Бывшая цена: 3 500 000 шекелей Новая цена: 3.250.000 шекелей!!! Чтобы его арестовали!