Жилой квартал Woawww penthouse dexception proche beth habad de 5 pieces en exclusivite

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БЖ
Откройте для себя этот поистине престижный пентхаус, идеально расположенный сразу за центром города, в одном из самых тихих и востребованных районов Хадеры, всего в нескольких минутах ходьбы от магазинов, транспорта, всех удобств и франкоязычного Бет-Хабада.
Занимая весь этаж, эта редкая недвижимость предлагает около 150 м2 жилой площади, раскинувшейся на 5 просторных комнат, а также великолепную террасу площадью 70 м2, частично открытую, что позволяет вам сделать свою Сокку идеальной для получения или наслаждения теплыми моментами в уединении.
Полностью отремонтированный с использованием высококачественных материалов пентхаус включает в себя:
Превосходное жилое пространство с отличным распределением, включая американскую кухню с ее центральным островом, большую гостиную и великолепную специализированную столовую.
- красивый мастер люкс с его гардеробной и ванной комнатой,
- три прекрасные детские комнаты, в том числе мамад (безопасная комната),
- дополнительная ванная комната,
- Прекрасная терраса, оставленная покрытой,
- Открытая кухня,
- Частный погреб,
- система домашней автоматизации (умный дом);
- Два частных парковочных места, зарегистрированных в кадастре (Табо).
Исключительное и исключительное добро!
Бывшая цена: 3 500 000 шекелей
Новая цена: 3.250.000 шекелей!!!
Чтобы его арестовали!
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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