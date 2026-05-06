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Жилой квартал Appartement neuf a quelques pas de la mer

Ашдод, Израиль
от
$849,150
08.08.2026
$849,150
07.08.2026
$846,600
06.08.2026
$849,150
;
3
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ID: 39705
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Sderot Herzl

О комплексе

Перевод
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В прифронтовом морском здании 4-комнатная квартира новая и просторная, в качественном и высококлассном проекте.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
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