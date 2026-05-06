Жилой квартал Fonctionnel et central

Расположенная на 4-м этаже недавно построенного и отлично обслуживаемого здания, эта 4-комнатная квартира предлагает современную мебель и оптимальный комфорт. Яркие и приятные жилые помещения Большая гостиная с прямым доступом к приятной террасе Широкая и полностью оборудованная кухня, идеально подходит для приготовления пищи и приема пищи. Напольное отопление для максимального комфорта Кондиционер во всех комнатах Парковочное место Частный погреб Редкое доброе сочетание современности, пространства и качества жизни.