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Жилой квартал Fonctionnel et central

Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
;
10
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ID: 39664
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRechavim, 11

О комплексе

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Расположенная на 4-м этаже недавно построенного и отлично обслуживаемого здания, эта 4-комнатная квартира предлагает современную мебель и оптимальный комфорт. Яркие и приятные жилые помещения Большая гостиная с прямым доступом к приятной террасе Широкая и полностью оборудованная кухня, идеально подходит для приготовления пищи и приема пищи. Напольное отопление для максимального комфорта Кондиционер во всех комнатах Парковочное место Частный погреб Редкое доброе сочетание современности, пространства и качества жизни.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Fonctionnel et central
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от
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