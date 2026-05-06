Жилой квартал Centre ville cachere terrasse soucca

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Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри???
Доступен с одной недели в период Роха Хашана, Йом Кипур и Суккот.
минимум 1 неделя. 5000 шт в неделю без электричества
Наслаждайтесь пребыванием в Раанане в этом просторном 5-комнатном дуплексе, идеально расположенном на улице Керен Хейссод, в самом сердце востребованного района.
✔️ До 8 кроватей
✔️ Квартира Кассир
✔️ Большая терраса Soucca
✔️ Mamad (комната безопасности)
✔️ Частная парковка
✔️ Аренда от одной недели
✔️ В нескольких минутах ходьбы от франкоязычной синагоги Хабад
✔️ Рядом с синагогой Сдвига и синагогой Рав Харар
✔️ Идеальное место для семейного отдыха в приятной и удобной обстановке.
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Раанана, Израиль
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