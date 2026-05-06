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Жилой квартал Centre ville cachere terrasse soucca

Раанана, Израиль
от
$1,640
;
5
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ID: 39670
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Раанана

О комплексе

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Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в период Роха Хашана, Йом Кипур и Суккот. минимум 1 неделя. 5000 шт в неделю без электричества Наслаждайтесь пребыванием в Раанане в этом просторном 5-комнатном дуплексе, идеально расположенном на улице Керен Хейссод, в самом сердце востребованного района. ✔️ До 8 кроватей ✔️ Квартира Кассир ✔️ Большая терраса Soucca ✔️ Mamad (комната безопасности) ✔️ Частная парковка ✔️ Аренда от одной недели ✔️ В нескольких минутах ходьбы от франкоязычной синагоги Хабад ✔️ Рядом с синагогой Сдвига и синагогой Рав Харар ✔️ Идеальное место для семейного отдыха в приятной и удобной обстановке. Чтобы увидеть доступность и тарифы или забронировать ваше пребывание:

Местонахождение на карте

Раанана, Израиль
Образование
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Продуктовые магазины
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Жилой квартал Centre ville cachere terrasse soucca
Раанана, Израиль
от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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