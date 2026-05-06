Жилой квартал Centre ville cachere terrasse soucca

Краткосрочная аренда - Раанана - Специальные праздники Тичри??? Доступен с одной недели в период Роха Хашана, Йом Кипур и Суккот. минимум 1 неделя. 5000 шт в неделю без электричества Наслаждайтесь пребыванием в Раанане в этом просторном 5-комнатном дуплексе, идеально расположенном на улице Керен Хейссод, в самом сердце востребованного района. ✔️ До 8 кроватей ✔️ Квартира Кассир ✔️ Большая терраса Soucca ✔️ Mamad (комната безопасности) ✔️ Частная парковка ✔️ Аренда от одной недели ✔️ В нескольких минутах ходьбы от франкоязычной синагоги Хабад ✔️ Рядом с синагогой Сдвига и синагогой Рав Харар ✔️ Идеальное место для семейного отдыха в приятной и удобной обстановке. Чтобы увидеть доступность и тарифы или забронировать ваше пребывание: