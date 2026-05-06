Жилой квартал Appartement de luxe en premiere ligne face a la mer

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Продается
Редкая и роскошная квартира в одном из самых популярных адресов Тель-Авива, лицом к морю
• Квартира 4 номера, жилая площадь 93 м2 + балкон 9 м2
• 3 спальни и 2 ванные комнаты
• Потрясающий вид на море
• Высокий уровень
• лифты
• Частная парковка
• В здании: 24/7 прием, бассейн и тренажерный зал
Идеально подходит как основная резиденция, роскошная квартира для отдыха или первоклассные инвестиции в аренду
Исключительная собственность, сочетающая привилегированное местоположение, качество жизни и потрясающий вид на море
Цена: 8 900 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
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