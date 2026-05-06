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Жилой квартал Vieux nord basel 3 pieces

Тель-Авив, Израиль
от
$2,05 млн
;
10
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ID: 38892
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Нахум Соколов, 41

О комплексе

Перевод
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Продается квартира в Тель-Авиве, на старом севере, недалеко от Базеля и в нескольких шагах от моря! Новое здание 4 этаж на 7 этаже с лифтом 3 штуки 2 У.К. Мамад 4 выставки 1 парковочное место Цена: 6,280,000sh

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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