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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces 108 m kiryat moshe jerusalem balcon 14 m 19eme etage

Иерусалим, Израиль
от
$3,247
;
8
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ID: 38548
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Базель, 8

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Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал A louer bel appartement neuf 4 pieces 108 m kiryat moshe jerusalem balcon 14 m 19eme etage
Иерусалим, Израиль
от
$3,247
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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