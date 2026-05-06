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Жилой квартал Le quartier le plus anime et central de la ville

Тель-Авив, Израиль
от
$1,31 млн
;
7
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ID: 38354
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Moshe Hess, 1

О комплексе

Перевод
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Квартира на продажу в Тель-Авиве, в самом оживленном и центральном районе города, недалеко от будущего трамвая, Нахалат Биньямин, Ротшильд, Шук Хакармель и в нескольких шагах от моря. Классифицированное здание для ремонта. 3 этаж с лифтом. Три комнаты. 55м2 + 16м2 террасы. Мамад, сторона суда. Спокойно и ярко. 2 направления: Юг, Восток. Цена: 3 980 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Le quartier le plus anime et central de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$1,31 млн
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