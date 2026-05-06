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Жилой квартал Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel

Иерусалим, Израиль
от
$882,320
;
11
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ID: 38366
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Moshe Kleinman, 12

О комплексе

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Квартира на продажу в Иерусалиме, в районе Кирьят-Йовель. В деле Тама 38/2. 1-й этаж. 3 комнаты (4 комнаты изначально). 85 м2. Возможность создания арендной единицы. После Tama 38/2: квартира составит 113 м2 + терраса + парковка + подвал. Цена: 2 690 000 - оборотная.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Иерусалим, Израиль
от
$882,320
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