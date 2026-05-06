Жилой квартал Jerusalem centre ville

Проект расположен в идеальном месте, недалеко от синагоги Иерусалима, в 7 минутах ходьбы от мамиллы и крупных отелей. В нескольких шагах от трамвая. Это секретное здание в стиле Баухаус. Он будет включать в себя 8 этажей, высококачественные внутренние и внешние услуги. Спа с частным крытым бассейном, предлагающим исключительную жизнь в самом сердце Иерусалима. Большой выбор 2-х комнатных апартаментов в Пентхаусе.