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Жилой квартал Jerusalem centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$4,10 млн
;
5
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ID: 38016
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Проект расположен в идеальном месте, недалеко от синагоги Иерусалима, в 7 минутах ходьбы от мамиллы и крупных отелей. В нескольких шагах от трамвая. Это секретное здание в стиле Баухаус. Он будет включать в себя 8 этажей, высококачественные внутренние и внешние услуги. Спа с частным крытым бассейном, предлагающим исключительную жизнь в самом сердце Иерусалима. Большой выбор 2-х комнатных апартаментов в Пентхаусе.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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