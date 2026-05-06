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Жилой квартал En plein centre de netivot neve sharon

Нетивот, Израиль
от
$3,500
;
7
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ID: 38015
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Beersheba Subdistrict
  • Город
    Нетивот
  • Адрес
    ryl srwn

О комплексе

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В новом районе Неве-Шарон находится 3 комнаты площадью 82 м2 с балконом 12 м2 + подвал и парковка. Хорошие внутренние услуги. Спортивная комната. Бесплатно.

Местонахождение на карте

Нетивот, Израиль
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Жилой квартал En plein centre de netivot neve sharon
Нетивот, Израиль
от
$3,500
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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