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Жилой квартал Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Хадера, Израиль
от
$812,950
02.06.2026
$812,950
01.06.2026
$815,240
31.05.2026
$812,950
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10
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ID: 37502
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
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БЖ RE/MAX Hadera by Rachel Benguigui представляет в эксклюзивности превосходную 5-комнатную квартиру, тихую и светлую в красивом каменном здании! Характеристики: - Большая отремонтированная квартира площадью 5 комнат 120 м2 - Хорошая кухня - Комфортабельная гостиная с красивым окном залива 12 м2 солнечный Мирпесет лицом к юго-востоку - Родительский люкс, 3 дополнительных комнаты, включая одну охраняемую - В общей сложности 2 ванные комнаты, 2 туалета - На 4-м этаже, тихо во дворе - 2 лифта - Система нагрева газовой воды - Низкие нагрузки! - Парковочное место Роскошное здание, изысканное, ухоженное, рядом с новым спортивным комплексом Холмс, торговым центром, экопарком и дорогами 6 и 9. В нескольких минутах ходьбы от торгового центра, школ, детских садов и эко-парка. Отличный проект жилья или инвестиции в аренду! Невероятная цена! Свяжитесь с нами, RE/MAX Hadera, Rachel Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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