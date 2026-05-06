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Жилой квартал Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$1,99 млн
;
5
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ID: 37957
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Дэвид Маркус, 10

О комплексе

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В нескольких шагах от Иерусалимского театра, на одной из самых популярных улиц Талбия на углу улицы Дизраэли, вы найдете особенно приятную квартиру, расположенную в интимном здании всего 8 квартир. Те, кто ищет исключительное место, знают, как трудно найти недвижимость, которая объединяет лифт, частную парковку, зарегистрированную в кадастре, открытый вид и тройную экспозицию. Эта квартира площадью 87 м2 по жилому налогу предлагает 3,5 номера, солнечный балкон с видом на запад, красивую природную яркость и спокойную атмосферу в самом сердце престижной среды. Доступный сразу, это идеальная возможность для основной резиденции, нога к земле или качественные инвестиции в наследие.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,99 млн
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