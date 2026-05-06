Жилой квартал Appartement a vendre a talbyeh jerusalem avec parking prive et ascenseur jerusalem immobilier 026786595

В нескольких шагах от Иерусалимского театра, на одной из самых популярных улиц Талбия на углу улицы Дизраэли, вы найдете особенно приятную квартиру, расположенную в интимном здании всего 8 квартир. Те, кто ищет исключительное место, знают, как трудно найти недвижимость, которая объединяет лифт, частную парковку, зарегистрированную в кадастре, открытый вид и тройную экспозицию. Эта квартира площадью 87 м2 по жилому налогу предлагает 3,5 номера, солнечный балкон с видом на запад, красивую природную яркость и спокойную атмосферу в самом сердце престижной среды. Доступный сразу, это идеальная возможность для основной резиденции, нога к земле или качественные инвестиции в наследие.