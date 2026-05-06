  Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Жилой квартал A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Тель-Авив, Израиль
$3,52 млн
01.06.2026
$3,52 млн
31.05.2026
$3,51 млн
ID: 36952
Дата обновления: 01.06.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Merkaz Baalei Melaha, 4

О комплексе

Для продажи - Пентхаус Роя в сердце Тель-Авива Идеально подходит для инвестиций или нога-земля. Всего 658/м2!!! В нескольких шагах от Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard и всего в 5 минутах от пляжа этот уникальный дуплекс расположен на полностью отремонтированной улице, в новом здании бутика с сохранившимся стилем, на 5 этаже с лифтом. Основные характеристики: 135 м2 интерьер 46 м2 террасы (6 м2 + 40 м2) Подвал включен Вариант парковки Первый уровень: Большая светлая гостиная с открытой кухней 3 спальни, включая мастер-люкс с ванной комнатой и террасой 6 м2 Вторая независимая ванная Плакаты, интегрированные во все комнаты Комната - это комната (безопасная комната) Верхний уровень: Многоцелевое пространство (вторичный зал, письменный стол или угол для чтения) Ванная комната с туалетом Доступ к исключительной террасе на крыше 40 м2 с открытой кухней и интегрированным барбекю Разрешение на джакузи или бассейн Открытый просмотр - идеально подходит для получения или наслаждения полной конфиденциальностью Строительство и финиш: Высококачественные материалы Современный бутик с небольшим количеством квартир Затраты: Цена: IL 9 900 000 Цена за м2: Плата за кондоминиум: 900 шекелей / месяц Муниципальные налоги (Арнона): 1 800 шекелей / 2 месяца Будущее улицы Кинг-Джордж: Большой зеленый бульвар планируется прямо перед зданием. Пентхаус будет иметь беспрепятственный вид на благоустроенный проспект без будущего строительства. Кроме того, Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) вскоре станет крупным транспортным узлом, обслуживаемым линией метро Purple Line и M2, всего в 100 метрах от отеля. ????? Уникальная возможность!

Жилой квартал A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Продается - Отремонтированная семейная квартира, премиум-месторасположение Тель-Авив Расположенная в одном из самых востребованных районов в северном центре Тель-Авива, недалеко от Кикар-Ха-Медина и парка Хаяркон, эта светлая квартира площадью 96 м2 предлагает идеальную конфигурацию для сем…
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,80 млн
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим Второй этаж без лифта. 4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже Гостиная, столовая 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи Выставк…
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$4,32 млн
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключительный проект, расположенный в одном из самых популярных районов Израиля. Стратегическое расположение в самом сердце Гиват Шмуэль, недалеко от синагог, магазинов и дорог, ведущих прямо в Тель-Авив. Зач…
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
