Жилой квартал Appartement 3 pieces immeuble moderne rue arlozorov tel aviv

3-комнатная квартира (в том числе безопасная комната – Мамад), расположенная на 1-м этаже современного здания, пользующегося аккуратными общими зонами и элегантным прихожей. Основные характеристики • 1-й этаж • лифт • Элегантный входной зал • Роботизированная парковка • Около 77 м2 жилой площади • Солнечная терраса около 12 м2 • Отремонтирован и отлично поддерживается • В настоящее время арендовано 12 000 ILS / месяц (отличная инвестиция) Центральный район, востребованный и очень динамичный, в самом центре города, рядом с магазинами, услугами, транспортом и пляжами.