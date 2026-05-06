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Жилой квартал Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking

Тель-Авив, Израиль
Продано или неактуально
10
ID: 35165
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Yehuda HaMaccabi, 4 Zorik

О комплексе

Современное здание рядом с парком Хайаркон 108м2 + балкон 10м2 5 элитных полностью меблированных комнат Лифт / парковка / Мамад

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
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