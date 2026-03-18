Жилой квартал Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage

Merom HaGalil Regional Council, Израиль
$1,78 млн
ID: 35018
Дата обновления: 23.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Северный округ
  • Район
    Safed Subdistrict
  • Город
    Merom HaGalil Regional Council
  • Адрес
    8675

О комплексе

Исключительный адрес в сердце библейской земли Жизнь здесь – это не только выбор квартиры. Это часть тысячелетней истории. Расположенный на высотах Цфата (Сафеда), в самом сердце Галилеи, этот проект закрепляется на библейской территории племени Нефтали — земли, описанной как благословенная, обильная и купающаяся в свете. Каждое утро вы просыпаетесь на вершине естественной среды, где природа выражает себя во всем своем великолепии. Чистый горный воздух, зеленые пейзажи, насколько вы можете видеть, и абсолютное спокойствие создают уникальную атмосферу, способствующую редкому и привилегированному искусству жизни. Проект, задуманный как исключительная работа Просторные апартаменты в 3, 4, 5 и 6 номеров, садовый первый этаж, открытый для природы, и престижные пентхаусы с панорамным видом - каждая недвижимость была спроектирована с абсолютным требованием. Широкие проемы расширяют жилые помещения и предлагают постоянное природное зрелище, где свет и пейзаж становятся неотъемлемой частью вашей повседневной жизни. Редкая возможность Спрос в Цфате и по всей Галилее чрезвычайно высок, в то время как предложение товаров остается очень ограниченным. Квартиры на продажу встречаются редко, что механически приводит к повышению цен. Покупка сегодня в этой новой программе означает позиционирование себя впереди других на рынке, где возможности быстро исчезают. Исключительные финансовые условия — максимальное кредитное плечо Сегодня вы можете получить недвижимость от 1 585 000 ... с оплатой только 15%. Остальные — 85% через 4 года, на доставку. Без индексации. Никакого повышения цен. Никакого финансового давления. Конкретно: 293 109 (около 80 000 евро), включая агентские и адвокатские сборы. Вы блокируете цену сегодня на оживленном рынке, в то время как цены могут расти, не платя больше. Это редкий эффект рычага: • Снижение вклада сегодня • Высокий потенциал ценности завтра Больше, чем покупка - стратегическое решение Примеры квартир: Квартира 3 номера 75м2 + балкон 8м2 от 1 585 000 шекелей Апартаменты 4 номера 104м2 + балкон 13м2 от 1 750 000 шекелей Апартаменты 5 номеров 120м2 + балкон 13м2 от 1 850 000 шекелей Такие возможности редки на рынке. Он сочетает в себе местоположение, качество жизни и исключительные финансовые условия. Это не хорошо, что мы сравниваем... Это возможность, которую мы используем.

Merom HaGalil Regional Council, Израиль

Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau a tsfat safed plus quun lieu de vie un heritage
Merom HaGalil Regional Council, Израиль
от
$1,78 млн
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Жилой квартал Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Раанана, Израиль
$1,75 млн
Недавнее здание 6 этажей. Очаровательный дуплекс из 5 номеров 158 м2 нетто (178 м2 брутто) и 3 ванных комнат. Терраса 23 м2. Открытый вид. Хорошая кухня из кешью. 4 спальни, включая мамочку. Настоящий самородок в центре города. Уровень 1: гостиная / столовая / кухня / мама и ванная комната. …
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Показать все Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Жилой квартал Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Тель-Авив, Израиль
$1,24 млн
Улица Герцля в центре Флорентийского района, 3-комнатная квартира площадью 80 м2 с балконом на 1-м этаже с лифтом, очень хорошая высота под потолками около 3 м, превосходный потенциал, рядом со всеми кафе и ресторанами. BEL INVESTMENT БУДЕТ ПОЛУЧЕН
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Жилой квартал Une adresse strategique a jerusalem borochov kiryat hayovel jerusalem
Иерусалим, Израиль
$1,35 млн
Борохов - Кирьят Гайовель, Иерусалим Престижный адрес в самом сердце процветающего района Ваша новая жизнь начинается здесь Откройте для себя уникальный жилой проект на улице Борохова, один из самых популярных адресов Кирьят Гайовель. Тихая и зеленая зона, в нескольких минутах от трамвая и …
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
18.03.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
