Жилой квартал Penthouse dexception a netivot maarav

Исключительный пентхаус в Netivot Maarav - 4 номера + терраса Относитесь к роскоши уникального пространства в самом сердце востребованного района Netivot Maarav. Этот пентхаус площадью 120 м2 был преобразован из 5 в 4 просторных номера для оптимизации комфорта и функциональности. Расположенный на 4-м этаже 4-этажного здания, построенного в 2015 году, он имеет частную террасу площадью 68 м2, идеально подходящую для наслаждения солнцем и организации дружеских моментов с семьей или друзьями. Вы оцените непосредственную близость всех удобств: магазинов, школ, транспорта и услуг, предлагающих удобную и приятную среду проживания. Цена: 2 300 000 Редкая возможность приобрести пентхаус, сочетающий в себе пространство, комфорт и привилегированное расположение.