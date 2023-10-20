Жилой квартал Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый в продаже исключительно
Хадасса 6 - в престижной и востребованной башне Ган Хаир
????? Яркая и ухоженная квартира площадью около 163 м2
Практическая подземная парковка
???? 7-й этаж
???? Северо-западный вид из гостиной (гостиная и кухня) и восток из комнат
Здание получило полную внешнюю реконструкцию и полностью оплаченную реконструкцию крыши!
Преимущества башни:
Новый оздоровительный комплекс на террасе на крыше, включающий:
Олимпийский бассейн
* Просторный и современный спортзал
* Сухая и влажная сауна
* Джакузи
Хранитель на входе 24/7
Большое благоустроенное пространство с душем и туалетами
Пространство, предназначенное для жителей с доступом к частному саду
Зеленая среда
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно