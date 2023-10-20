Жилой квартал Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Новый в продаже исключительно Хадасса 6 - в престижной и востребованной башне Ган Хаир ????? Яркая и ухоженная квартира площадью около 163 м2 Практическая подземная парковка ???? 7-й этаж ???? Северо-западный вид из гостиной (гостиная и кухня) и восток из комнат Здание получило полную внешнюю реконструкцию и полностью оплаченную реконструкцию крыши! Преимущества башни: Новый оздоровительный комплекс на террасе на крыше, включающий: Олимпийский бассейн * Просторный и современный спортзал * Сухая и влажная сауна * Джакузи Хранитель на входе 24/7 Большое благоустроенное пространство с душем и туалетами Пространство, предназначенное для жителей с доступом к частному саду Зеленая среда