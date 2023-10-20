  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  Жилой квартал A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Ашдод, Израиль
от
$1,975
;
7
ID: 33590
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Français Français
Аренда, квартира 5 номеров Кинерет 2, в невысоком здании 4 этажа всего 2 квартиры на этаж. Включает мамад (безопасная комната), балкон и, конечно же, лифт. Просторная квартира, очень светлая, с великолепными видами. Идеальное месторасположение: 1 минута ходьбы от торгового центра Yod Alef и 3 минуты ходьбы от моря. Немедленный вход. Без мебели.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
