Жилой квартал Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Смилански Хадера — Исключительная городская резиденция в самом центре города
Доставка: август 2027
Премиум расположение, прямо в центре Хадеры: недалеко от Дворца правосудия и Ратуши, недалеко от будущей Кирьи Хамемшалы и менее чем в 10 минутах ходьбы от станции (прямое сообщение Тель-Авив).
Проект, подписанный известным застройщиком, объединяет магазины, офисы и жилье с частным входом для эксклюзивной атмосферы.
Активы проекта:
Общая панорамная терраса ~550 м2 зарезервирована для жителей, с открытым видом на город.
Частный ландшафтный сад ~ 600 м2 для отдыха с семьей или соседями.
Шопинг на первом этаже, выбор качественных магазинов, прямой доступ.
Динамичная, современная, хорошо обслуживаемая среда обитания — идеально подходит для проживания или инвестирования.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
