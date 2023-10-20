  1. Realting.com
  Израиль
  Хадера
  Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Хадера, Израиль
от
$987,000
;
6
ID: 27976
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Откройте для себя исключительный проект недвижимости в Хадере - район Гиват Ольга Стратегически расположенный недалеко от пляжа, этот проект сочетает в себе инновации, комфорт и благополучие. Благодаря своей современной и устойчивой архитектуре, он предлагает уникальную и изысканную среду обитания. Состоящий из двух зданий с современным дизайном, он отличается: Роскошный двухэтажный входной зал Эксклюзивная гостиная Магазины у подножия здания Оснащенный спортзал Торговый центр поблизости Основные активы: Идеальное место рядом с морем Доставка запланирована на октябрь 2028 года Привлекательные предпродажные условия: 20/80 оплата и льготные ставки Редкая возможность жить или инвестировать в сердце Хадеры, в районе Гуйват Ольга.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Образование
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

