  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Kinneret Subdistrict
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Kinneret Subdistrict

Тверия
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Показать все Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
Детали собственности: Расположенный в Пории Иллит (84, Дерех ХаМецук), это уникальное двух с половиной лет свойство является редкой жемчужиной, расположенной всего в 15 метрах от скалы. Площадь: Земля 400 м2 + 360 м2 газона (защищенная зеленая зона), простирающаяся до края пропасти. Площад…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти