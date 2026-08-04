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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Гиватаиме, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Гиватаим, Израиль
Квартира 1 комната
Гиватаим, Израиль
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Ссылка: 6862 Тихая область в сердце Гиватаима Студия Площадь поверхности 30 м2 Маленький час…
$1,279
в месяц
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