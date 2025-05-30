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Виллы в Эвене-Йехуде, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Эвен-Йехуда, Израиль
Вилла 5 комнат
Эвен-Йехуда, Израиль
Число комнат 5
Площадь 688 м²
вилла в иешув пивном ганиме между Ашкелоном и Ашдодом построена 184 сад 504
$1,40 млн
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